وزير الرياضة يجري اتصالا هاتفيا بمحمود الخطيب ويطمئن علي بعثة الأهلي

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ؛ للاطمئنان علي بعثة النادي من لاعبين وجهاز فني وإداري وأعضاء البعثة بالكامل المتواجدة بدولة قطر للمشاركة بكأس العالم للأندية .

وحرص وزير الشباب والرياضة خلال اتصالاته على تحفيز والشد من أزر النادي الأهلي مؤكدًا على ضرورة بذل اللاعبين كل الجهد خلال كأس العالم للأندية ، والذي يلعيون فيه بإسم مصر .

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، حيث ظهر الأحمر في مونديال الأندية في خمس مناسباتٍ من قبل.