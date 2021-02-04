 وزير الرياضة يجري اتصالا هاتفيا بمحمود الخطيب ويطمئن علي بعثة الأهلي - بوابة الشروق
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وزير الرياضة يجري اتصالا هاتفيا بمحمود الخطيب ويطمئن علي بعثة الأهلي

حسام زايد
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 4:02 م | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 4:05 م

أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالاً هاتفياً بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ؛ للاطمئنان علي بعثة النادي من لاعبين وجهاز فني وإداري وأعضاء البعثة بالكامل المتواجدة بدولة قطر للمشاركة بكأس العالم للأندية .

وحرص وزير الشباب والرياضة خلال اتصالاته على تحفيز والشد من أزر النادي الأهلي مؤكدًا على ضرورة بذل اللاعبين كل الجهد خلال كأس العالم للأندية ، والذي يلعيون فيه بإسم مصر .

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، حيث ظهر الأحمر في مونديال الأندية في خمس مناسباتٍ من قبل.


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