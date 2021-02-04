صحة قنا: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون و300 ألف مواطن بالمبادرات الرئاسية

أعلن وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور راجي تاوضروس صالح عن تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون و300 ألف مواطن ضمن مبادرات رئيس الجمهورية في قطاع الصحة، والتي كان لها بالغ الأثر في تحسين صحة جميع أفراد الأسرة المصرية.

وأوضح تاوضروس أن مبادرة المسح السمعي لحديثي الولادة من عمر يوم حتي شهر استفاد منها 47،189 طفل، ومبادرة صحة المرأة والتي استهدفت الكشف المبكر عن سرطان الثدي، استفادت منها 298،143 سيدة حتي نهاية العام الماضي.

وأضاف أن نسبة الإنجاز في مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والتي استهدفت الكشف عن الضغط، والسكر، والاعتلال الكلوي، والوزن، والطول بلغت أكثر من 100% من المستهدف منها، حيث استفاد منها 708،826 مواطن، بينما استفاد من مبادرة الكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا لطلاب المدارس والتي استهدفت جميع المدارس والمعاهد الابتدائية، 210،431 طفل، ومبادرة صحة الأم والجنين والتي استهدفت الكشف عن الأمراض التي تنتقل من الأم للجنين وبدأت في نهاية ديسمبر، استفاد منها 2139 سيدة حتي نهاية العام.

وأكد "تاوضروس" أن تلك المبادرات ساهمت كثيرا في التخفيف عن عناء المواطنين وتقديم خدمات طبية مختلفة خدمت كافة أفراد الأسرة المصرية.