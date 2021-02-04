محمد بن زايد: الإمارات تواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم

قال ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد، إنه أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبابا الكنيسة الكاثوليكية قداسة البابا فرنسيس.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أنه تحدث مع شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة كورونا، مؤكدًا أن الإمارات تواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم.

وشارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ في الاحتفالية العالمية الافتراضية التي تقام في أبو ظبي برعاية الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، راعى وثيقة الأخوة الإنسانية؛ بمناسبة اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، وهو ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، والتي جرى توقيعها في 4 من فبراير عام 2019 م.