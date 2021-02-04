 جراء حادث مأساوي...4 وفيات داخل مستشفى لعلاج مرضى كورونا بأوكرانيا - بوابة الشروق
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جراء حادث مأساوي...4 وفيات داخل مستشفى لعلاج مرضى كورونا بأوكرانيا

وكالات
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 1:58 م | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 1:58 م

قال حاكم إقليمي، اليوم الخميس، إن 3 من مرضى وحدة العناية المركزة وطبيبا بالقسم لقوا حتفهم من جراء حريق اندلع في مستشفى بجنوب شرق أوكرانيا يعالج المصابين بفيروس كورونا.

 

وقال الحاكم أوليكساندر ستاروخ إن الحريق شب ليلا بالطابق الأول من المستشفى الواقع بمدينة زابوريجيا، حيث كان المرضى متصلين بأجهزة تنفس صناعي، وفقا لموقع "سكاي نيوز" عربية الإخباري.

 

وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال إن الحريق ربما نجم عن تسرب للأكسجين.

 

كان حريق قد شب قبل أسبوعين في دار للرعاية بمدينة خاركيف بشرق البلاد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 11 آخرين.

 

وقال المدعي العام الأوكراني حينها إن السبب الأول وراء المأساة هو "الإهمال في التعامل مع أجهزة "التدفئة الكهربائية".

 


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