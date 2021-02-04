محافظ الأقصر يستعرض بدء تطوير المراسي السياحية بالبر الغربي

بحث المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر اليوم الأربعاء، مع الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار عددا من الملفات السياحية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ اليوم لنائب وزير السياحة بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب المحافظ ومحمود حسانى مدير عام وزارة السياحة بالأقصر، وأشرف جلال مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة .

تناول اللقاء بدء تطوير المراسي السياحية بالبر الغربي ومرسى الإسعاف النيلي، ومكاتب هيئة الاستعلامات الجديدة بالهوية البصرية لمحافظة الأقصر والمنتشرة فى عددا من الأماكن السياحية والأثرية، ووضع الهوية البصرية للمحافظة على سيارات التاكسى والفلوكة النهرية .

وأوضح المحافظ أن محافظة الأقصر أقل المحافظات تأثرا فى الموجة الثانية من الفيروس المستجد، حيث أثنى على دور الدولة ووزارة الصحة فى إدارة الملف بشكل جيد لم يؤثر على اقتصادنا أو المضى قدما فى تنفيذ المشروعات القومية أو البنية التحتية، كما ثمن الجهود المبذولة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة فى جميع الموانئ والمطارات .

وطالبت نائبة وزير السياحة والآثار بعمل قاعدة بيانات لجميع العاملين بالمهن السياحية، كما طالبت بوضع رقم الخط الساخن للوزارة على أكشاك هيئة الاستعلامات والأسواق والمراسي النيلية لتلقى مقترحات وشكاوى السائحين وحلها أولا بأول .

في سياق متصل، قامت الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار ومحمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر اليوم بجولة تفقدية لعدداً من المناطق الآثرية فى البرين الغربي والشرقي فى أطار جولتها للمحافظة .

وتفقدت المكتب الخاص بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة أمام متحف التحنيط وتمثالى ممنون .

كما زارت معبد الأقصر واستمعت لشرح تفصيلي من الآثريين العاملين به عن مراحل بناء المعبد على مر التاريخ وشاهدت أعمال الترميم التى يقوم بها العمال المصريين، كما التقت بعددمن السائحين الذين أبدوا أعجابهم بالحضارة المصرية ومدينة الأقصر على وجة الخصوص كوجهة متفردة للسياحة الثقافية عالمياً ، ثم توجهت للبر الغربى عبر المرسى السياحى لزيارة معبد حتشبسوت وتفقدت كشك هيئة تنشيط السياحة عند تمثالى ممنون .

كما التقت نائب وزير السياحة والآثار، بأعضاء غرفتى شركات السياحة والفنادق وبعض المستثمرين فى المجال السياحة والفندقة فى لقاء بعنوان " ترويج للأقصر والسياحة الثقافية " حيث استمعت لأفكار ومقترحات عن التسويق والترويج السياحي لمصر .

وأوضحت شلبى رؤية الوزارة الجديدة لحملة " شتى فى مصر " ،كما أن الوزارة قامت بعمل خطط ترويجية للسياحة قصيرة المدى لمدة عام وطويلة المدى لثلاث سنوات، وعن دعم وزارة السياحة والآثار للمدونين السياحيين " البلوجرز " وتقوم بتسهيل مهامهم وأستضافتهم فى الأماكن السياحية والآثرية .

ومن جانبة أكد نائب محافظ الأقصر على عمل كل أجهزة الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد على ذلك فى حملات التسويق، مع أهمية عودة السائح سالماً لبلادة .

وكان اللقاء شهد حضور محمود حسانى مدير عام وزارة السياحة بالأقصر، وأشرف جلال مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمحاف