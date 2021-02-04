البابا فرنسيس: إما أن نكون أخوة أو ينهار كل شئ

قال بابا الفاتيكان قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، إنه ليس لدينا اليوم وقت للامبالاة. إما نكون إخوة أو ينهار كل شيء.

وأضاف عبر حسابه الرسمي الناطق باللغة العربية عبر "تويتر" بالتزامن مع اليوم العالمي للأخوة الإنسانية اليوم: "إن الأخوّة هي الحدود الجديدة للبشريّة التي ينبغي علينا أن نبني عليها؛ إنها تحدّي عصرنا".

ليس لدينا اليوم وقت للامبالاة. إما نكون إخوة أو ينهار كل شيء. إن الأخوّة هي الحدود الجديدة للبشريّة التي ينبغي علينا أن نبني عليها؛ إنها تحدّي عصرنا. @alimamaltayeb #HumanFraternityhttps://t.co/KuCwH1hiC3 — البابا فرنسيس (@Pontifex_ar) February 4, 2021



وكان قد قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، إن الاحتفال اليوم بـ «وثيقة الأخوة الإنسانية» هو احتفاء بـ «حدث عالمي تاريخي»، ولد منذ عامين اثنين، ليبشر ببدء رسالة سلام يحملها عقلاء العالم إلى البشرية جمعاء، تدعو للتآخي والتعاون، ووقف الحروب، ونشر التسامح والوئام، ونبذ التعصب والكراهية، وسياسات القوة والاستعلاء.

ووجه شيخ الأزهر خلال رسالة أصدرها اليوم الخميس، التحية إلى البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، واصفًا إياه بالأخ الفاضل والصديق الدائم الشجاع على درب الأخوة والسلام.