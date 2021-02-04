ضبط متهمين بالاستيلاء على عهدة 300 ألف جنيه ومحاولة رشوة ضابط في الإسكندرية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة برج العرب في الإسكندرية، القبض على مندوب تحصيل تابع لشركة استيراد قطع غيار السيارات وموتوسيكلات؛ لاتهامه بالاستيلاء على 300 ألف جنيه "عهدة"، بالتعاون مع صديقه، ثم أبلغ الشرطة بسرقته، وأثناء إبلاغه عرض 50 إلف جنيه "رشوة" على معاون المباحث.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الخميس، بدأت الواقعة، مع تلقي مساعد وزير الداخلية مدير الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، حول إبلاغه من "محمد.م.ع"، 31 عامًا، مندوب تحصيل بشركة لاستيراد قطع غيار السيارات والموتوسيكلات، ومقرها منية النصر، مدينة المنصورة، محافظة الدقهلية، يفيد تعرضه للسرقة.

وأضاف المندوب في بلاغه الأولي، أنه وعقب تحصيل مبلغ 300 ألف جنيه، مستحقات للشركة من عملائها في منطقة برج العرب، غربي محافظة الإسكندرية، وأثناء عودته للشركة، أشهر شخصين، مجهولين، سلاح أبيض، في وجهه، لدى استقلاله ميكروباص صغير الحجم "تونايه" واستوليا منه على المبلغ المالي.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، لكشف ملابسات الواقعة، تم وضع خطة أمنية، بدأت خيوطها بتتبع خط سير المندوب، من خلال فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، حيث تبين عدم صحة البلاغ، وبتطوير مناقشته، وتضييق الخناق عليه، شعر بأن حيلته سوف تُكشف، فعرض مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة لمعاون المباحث؛ نظير تحرير محضر، وإثبات حالة بالواقعة.

وجاء بالتحقيقات الأولية، أن الضابط تظاهر بموافقته على قبول الرشوة، ثم أبلغ قياداته، وبالتنسيق معهم، جرى استدراج المندوب؛ بغية الوصول إلى مكان إخفائه المبلغ المالي، المستولى عليه، وبوقوعه في الفخ، أقر لمعاون المباحث أنه اتفق مع صديق له من مدينة المنصورة، مقيم في برج العرب، ويدعى "ع.ع.أ"، سائق، للاستيلاء على المبلغ، ثم يقوم بتحرير محضر بتعرضه للسرقة.

وأضافت التحقيقات، أن الضابط واصل خطته، واستدرج المتهم الأول إلى منزل صديقه، الكائن في منطقة برج العرب، وبالتزامن داهمت الشرطة، المنزل، عثر على حقيبة النقود وبداخلها المبلغ المستولى عليه، مدفونة في "حوش" منزله، فتم القبض على المندوب، وشريكه، واقتادهما كمتهمان إلى ديوان قسم الشرطة، حيث تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.