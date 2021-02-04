حصل النجم الأمريكي الراحل تشادويك بوسمان، بطل فيلم "النمر الأسود – Black Panther"، على ترشيح لجائزة جولدن جلوب 2021، التي أعلنتها رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، أمس الأربعاء، وذلك بعد ستة أشهر من وفاته عن عمر يناهز 43 عاماً، بعد صراع دام أربعة سنوات مع سرطان القولون.

وحظي بوسمان على ترشيح جوائز جولدن جلوب كأفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي، عن دوره في فيلم نتفليكس "قاع ما ريني الأسود – Ma Rainey’s Black Bottom"، الذي ظهر فيه بمثابة وداع أخير لمحبيه بعد وفاته، وهو الأداء الذي جسده في فيلم ثانٍ له تابع لنتفليكس بعد "Da 5 Bloods"، ومنالمتوقع ترشيح النجم الراحل في حفل توزيع جوائز الأوسكار القادم لأى من الأداءين؛ ليكون بذلك .الممثل السابع الذى يفوز بترشيح بعد وفاته

فيلم "قاع ما ريني الأسود – Ma Rainey’s Black Bottom" مقتبس من مسرحية لأوجست ويلسون، التي تحمل الاسم ذاته، ويروي قصة الانقسامات العرقية في الولايات المتحدة في عشرينيات القرن، وقد صادف توقيت عرض الفيلم قضية "مقتل جورج فلويد" التي أثارت جدلا واسعا بعد قتله على يد الشرطة، وتدشين حملة للدفاع عن حقوق السود في العالم.

يلعب "بوسمان" في الفيلم دور عازف بوق موهوب في فرقة مطربة سوداء تدعى " ما ريني"، وتجسد شخصيتها الممثلة الشهيرة فايولا دافيس، التي سجلت أيضاً ترشيحا كأفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي مُرشح لفئة الدراما، عن أدائها في الفيلم، الذي تدور أحداثه في يوم حار في "شيكاغو" خلال جلسة تسجيل عام 1927؛ حيث تدخل المغنية في صراع مع مديرها الأبيض وفرقتها بشأن المال والتحكم في موسيقاها.

جدير بالذكر أن الراحل بوسمان قد تم تكريمه في يناير الماضي، عقب وفاته، في حفل توزيع جوائز "جوثام" السنوي الثلاثين في مدينة نيويورك، وتسلمت تايلور سيمون ليدوارد، أرملة بوسمان، بالدموع الجائزة تكريما له ولمسيرته الحافلة بالجوائز والأعمال الناجحة، من بينها تجسيده لرموز الأمريكيين السود جاكي روبنسون في فيلم "42" عام 2013، و"Get on up" عام 2014، و"Marshall" عام 2017، بالإضافة إلى انضمامه إلى عالم مارفل السينمائي ومشاركته في سلسلة أفلام "Avengers".