أعلن محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن رفع درجة استعدادها لمواجهة الأزمات، طبقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية سقوط أمطار وسوء الأحوال الجوية حتى يوم الجمعة.

وقال صلاح، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الشركة دعمت معداتها لمواجهة السيول 6 وحدات نزح مياه، وحدتي كبير قدرة 170 حصان بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، و4 وحدات قدرة 100 حصان بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه لمواجهة أزمة سقوط الامطار و السيول، بتكلفةاجمالية وصلت إلى 5.5 مليون جنيه.

وأضاف رئيس الشركة، أن جاهزية معدات وإمكانات الشركة بكافة معداتها، والتى تضم 73 سيارة كسح، و20 معدة تطهير "مدمج ونافورى"، و11 حفارًا على عجل وكاتينة، و5 ورش صيانة متنقلة، و25 طلمبة غاطسة لسحب المياه بأقطار مختلفة، و6 معدات رفع مياه نقالى تدار بمحرك ديزل بتصرفات مختلفة، و13 جهاز تنفس صناعي لتأمين الغطاسين، فضلاً عن 16 سيارة مياه شرب نقية لتوصيل المياه للمناطق التى تنقطع فيها الخدمة فى الفترة الازمة.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات والكوارث لسرعة التعامل مع الأزمات وأي حدث طارىء وفق خطة منهجية مدروسة والتي جاءت مهامها لمتابعة مدى جاهزية كل غرف الصرف الصحي، ومحطات الإنفاق من أعمال التطهير والتأكيد على إصلاح أي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية له، ومتابعة صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التي تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية قبل سقوط الأمطار.