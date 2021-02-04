نائب: راضون تماما عن بعض الوزراء وجزئيا عن آخرين

قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن قانون صندوق أسر شهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية تضمن تعديلات ليتم إقراره في الجلسة الأولى من مجلس النواب الحالي.

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن استدعاء الوزراء للمجلس يأتي في إطار الدور الرقابي للبرلمان، موضحًا أنهم ألقوا بياناتهم والنواب تقدموا بإيضاحات وأسئلة حول أداء كل حقيبة وزارية.

وأوضح أن طرح النواب الأسئلة على الوزراء يعد حقًا للمواطنين على من يمثلهم في البرلمان، متابعًا: «المتابع لأداء المجلس سيجد كم كبير من الأسئلة واستخدام الأدوات الرقابية مع الحكومة في السياسات المقررة في عام 2018».

وذكر أنه يتم إحالة بيانات الوزراء والأسئلة الموجهة لهم إلى اللجان المختصة لمناقشتها واستخراج تقرير عام عنها، مضيفًا أن هناك رضاء كامل وآخر جزئي عن أداء الوزراء.

وأشار إلى انتظار تقارير اللجان النوعية للحكم على أداء الوزراء، ذاكرًا أن هناك بعض الملاحظات على أداء بعض الوزراء، إضافة إلى الأداء غير المرضي لنسبة صغيرة من الوزارت.

وقررت اللجنة العامة بمجلس النواب، في وقت سابق، استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور.

