رفع 40 حالة إشغال ومجازاة موظفتين لبيعهم بضاعة داخل المجلس بدسوق

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، حملات ليلية لرفع الإشغالات، وأعمال نظافة، وأعمال تطهير وتعقيم، ورفع كفاءة الإنارة العامة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وأشرفت المهندسة عايده ماضي، رئيسة مركز ومدينة دسوق، على الحملة الليلية لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتمكنت الحملة من تحرير 7 محاضر لعدم ارتداء الكمامات، و10 محاضر إشغال، ورفع 40 حالة اشغال، وغلق مقص حديد بأحد الشوارع.



كما تابعت ماضي، أعمال النظافة في الفترة الثالثة بأحياء مدينة دسوق، واستكمال صيانة كشافات الإنارة العامة، ورفع الأتربة بجوار الأرصفة، وقررت خصم يومين من راتب موظفتين مجازاة، لقيامهم ببيع بعض البضائع داخل ديوان المجلس.



وتابع اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال حصر أعمدة الكهربائية والأسلاك المنتهية صلاحيتها وصيانة الكشافات المعطلة واستبدال التالف منها بطريق بلطيم الحامول والتأكد من سلامة وكفاءة الحوامل والعوازل الكهربائية ، مشدداً بشد الأسلاك واحكامها على الحوامل بطريقة سليمة، مع متابعة خط الإنارة ليلا ومعالجة القصور.

كما تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة إزالة الإشغالات، وتنفيذ 3 قرارات إزالة، كما أشرف على أعمال التاكسي بقريتي المنشآ الكبرى والمرازقة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بحصه الغنيمي بقلين، وتابع الأعمال الجارية لنقل تراكمات مقلب القمامة بقلين بمعدات الوحدة المحلية والتدخل السريع بقلين.