أمريكا تدعو للحوار فى أزمة المزارعين بالهند

ازدادت الانتقادات، اليوم الخميس، ضد تعامل الحكومة الهندية مع احتجاجات المزارعين، المستمرة منذ أسابيع، حيث أيدت الولايات المتحدة الاحتجاجات علنا وعبر نواب المعارضة عن صدمتهم من الطريقة التي عومل بها المحتجون.

ويعيش عشرات الآلاف من المزارعين، من ولايات البنجاب وهاريانا وأوتار براديش، منذ أكثر من شهرين على الطرق السريعة على حدود نيودلهي، عقب أن تم منعهم من دخول دلهي في نوفمبر الماضي للاحتجاج على مجموعة من قوانين الزراعة المثيرة للجدل.

وكانت الاحتجاجات سلمية إلى حد كبير، إلا أن مجموعة من المتظاهرين لجأت للعنف والتخريب، عقب أن اخترقوا الحواجز ودخلوا العاصمة في 26 يناير الماضي، الذي يتزامن مع يوم الجمهورية في الهند.

وندد زعماء المزارعين بالعنف لكنهم لم يلغوا الاحتجاج.

ومنذ ذلك الحين قامت السلطات المحلية بتعزيز الحواجز بالأسلاك الشائكة وحفر الخنادق على الطرق التي تؤدي إلى مواقع الاحتجاج الرئيسية، كما قطعت إمدادات الكهرباء وتعليق خدمة الإنترنت، وذلك بحسب ما قالته نقابات المزارعين.

وجرى إيقاف النواب عند الحواجز الأسمنتية ومتعددة الطبقات المعدنية التي تؤدي لموقع الاحتجاج عند حدود جازبور اليوم.

وقال هارسيمرات كاور، النائب عن حزب اكالي دال في البنجاب، والوزير السابق في حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للصحفيين "في حال أصيب شخص ما بمرض أو اندلع حريق، لن تتمكن سيارة إسعاف أو سيارة إطفاء الوصول، لا توجد كهرباء، كيف سوف يستخدمون هواتفهم... هؤلاء شعبنا".

وأضاف كاور "حتى الحدود مع باكستان لا توجد بها مثل هذه التحصينات".

وتقول الحكومة إن قوانين الزراعة الجديدة التي تبسط القواعد المتعلقة بالتخزين والتسويق وبيع المنتجات، سوف تؤدي إلى تحديث قطاع الزراعة.

ويقول المتظاهرون إن القوانين سوف تجعلهم تحت رحمة الشركات الكبرى وتقلبات السوق الحر، ويطالبون بإلغائها.

أجرى زعماء الحكومة والمزارعون عدة جولات من المحادثات ، لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق انفراج.

وأصدرت السفارة الأمريكية في نيودلهي بيانا يشير إلى ترحيب أمريكا بالخطوات التي تهدف لتحسين كفاءة الأسواق الهندية وجذب استثمارات أكثر للقطاع الخاص.

وأضافت السفارة أن المظاهرات السلمية سمة أي ديمقراطية مزدهرة وأن الوصول بحرية إلى المعلومات، بما في ذلك الإنترنت، أمر أساسي لحرية التعبير.

وأضاف البيان: "نشجع حل أي خلافات بين الأطراف عبر الحوار".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أنوراج سريفاستافا، ردا على البيان الأمريكي، إن حجب الوصول إلى الإنترنت في أجزاء معينة من منطقة العاصمة الوطنية قد تم لمنع المزيد من العنف بعد أحداث 26 يناير.

وأضاف: "لقد أثارت حوادث العنف والتخريب في قلعة حصن دلهي التاريخية في 26 يناير مشاعر وردود فعل مماثلة في الهند، كما فعلت الأحداث التي وقعت في مبنى الكابيتول في السادس من يناير ويتم التعامل معها وفقا للقوانين المحلية".