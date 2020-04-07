السيطرة على حريق أشجار نخيل بمنطقة التراكي بالأقصر

تمكن رجال الحماية المدنية بإسنا جنوب الأقصر، من السيطرة على نيران اشتعلت بأشجار النخيل وخراطيم ماكينات الري بمنطقة التراكي التابعة لقرية المساوية، دون وقوع أي إصابات بشرية، وذلك بحسب مصدر أمني لـ"الشروق".

وأوضح المصدر أن التفاصيل تعود إلى تلقي غرفة النجدة إخطاراً من الأهالي بقرية المساوية يفيد بنشوب حريق في عدد من أشجار النخيل وخراطيم ماكينات الري بقطعة أرض، وانتقلت على الفور سيارتي إطفاء وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وأضاف المصدر أنه من خلال المعاينة المبدئية لآثار الحريق، تبين أن النيران اندلعت نتيجة شرز في إحدى ماكينات الري، مما أدى لـ تفحم ٦ أشجار نخيل مثمرة و٢ ماكينة ري المياه للأراضي والزراعات ملك عدد من أهالي القرية وتمت السيطرة على النيران وإخماد ألسنة اللهب دون أي مصابين أو خسائر في الأرواح، فتم تحرير محضر بالواقعة لتتولى النيابة العامة التحقيقات فيها.