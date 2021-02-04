سلوفاكيا تسمح تدريجيا بالعودة إلى المدارس ورياض الأطفال

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قالت الحكومة السلوفاكية الأربعاء إنها ستسمح تدريجيا بإعادة فتح المدارس ورياض الأطفال بدءا من الأسبوع المقبل في ظل شروط صارمة.

وكخطوة أولى، سيتم السماح فقط للتلاميذ في المستويات الأربعة الأصغر والصفوف الدراسية النهائية لبعض أنواع المدارس بالعودة يوم الاثنين.

ويتعين أن يكون الطلاب قادرين على إثبات أن والديهم أجروا اختبارات الكشف عن فيروس كورونا وأن النتائج سلبية خلال أسبوع من دخول مبنى المدرسة.

وسيواصل معظم التلاميذ الذين تبلغ أعمارهم عشرة أعوام أو أكثر ، وكثير منهم لم يذهبوا إلى المدرسة منذ تشرين أول/أكتوبر، الدراسة في المنازل في الوقت الحالي.

وتم إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال منذ منتصف كانون أول/ديسمبر.