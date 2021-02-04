انطلاق أول حلقات مسلسل «ليه لأ» على MBC مصر الأحد المقبل

تبدأ قناة MBC مصر، في التاسعة من مساء الأحد المُقبل عرض الدراما الاجتماعية "ليه لأ" وذلك بعد تحقيقه نجاحا لافتا عند عرضه قبل عدة أشهر على منصة "شاهد".

المسلسل يعرض في 15 حلقة، ويضم إلى جانب أمينة خليل كل من هالة صدقي، شيرين رضا، هاني عادل، عمر السعيد، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، ميريت عمر الحريري، عمر الشناوي، أحمد حسنين صدقي صخر وآخرين، وهو من تأليف ورشة كتاب تتألف من صاحبة الفكرة دينا نجم بمشاركة محمد مجدي وإشراف مريم نعوم وبإدارة المخرجة مريم أبو عوف، أما الأغنية الدعائية للمسلسل فقدمتها المطربة آمال ماهر بعنوان "اللي قادرة"، من تأليف نادر عبد الله، وتلحين وتوزيع خالد عز.

تدور آحداث مسلسل "ليه لأ"، حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعياً لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة “عالية” الشابة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيداً عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم خصوصاً البنات بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها.