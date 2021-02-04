وزير الصحة الألماني يتحفظ على تخفيف الإغلاق بداية من منتصف الشهر

أعرب وزير الصحة الألماني، ينس شبان، عن تحفظه تجاه أي تخفيف محتمل للإغلاق أو إجراءات الحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد، بداية من منتصف فبراير الجاري.

وقال شبان لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الخميس: "الأعداد مشجعة، وهناك اتجاه تنازلي ملموس في الإصابات الجديدة. ولكن لا يزال من غير الممكن القول بشكل نهائي أين سنكون يوم 14 فبراير القادم".

وأضاف الوزير الألماني أن معهد "روبرت كوخ" اليوم سيعلن عن الطريقة التي تنتشر بها متحورات فيروس كورونا حتى الآن. ويأتي ذلك قبل الاجتماع القادم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات.

يشار إلى أنه من المقرر خلال الاجتماع يوم الأربعاء القادم البت فيما إذا كان سيتم تمديد الإغلاق المقرر أن ينتهي 14 فبراير.

وتابع شبان بالقول: "إننا بحاجة لمرحلة انتقالية مسؤولة من الإغلاق، إلى وضع عادي جديد"، مضيفا أنه يرى أن يتم البدء أولا برياض الأطفال والمدارس.

وقال الوزير: "وبعد ذلك يتم تدريجيا تخفيف الإجراءات في مجالات أخرى"، موضحا أنه سيتم البت الأسبوع القادم فيما إذا كان سيتم القيام بذلك اعتبارا من منتصف الشهر الجاري أم في وقت لاحق.

وصرح شبان بأنه يرى أن الخطط المرحلية التي تعمل عليها بعض الولايات تتسم بالذكاء، وقال: "يجب أن نقوم بفعل ورد فعل مختلف على مستوى محلي. لا يمكننا البقاء في إغلاق صارم طوال الشتاء. لن يمكننا تحمل ذلك كمجتمع".