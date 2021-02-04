البنك المركزي التشيكي يتوقع زيادة أسعار الفائدة مع منتصف العام الحالي

وافق مجلس السياسة النقدية البنك المركزي التشيكي بالإجماع اليوم الخميس على استمرار أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال البنك في بيان اليوم إن القرار جاء "متفقا مع توقع استقرار أسعار الفائدة في الأسواق بشكل مبدئي ثم تبدأ الارتفاع تدريجيا اعتبارا من منتصف العام الحالي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان البنك المركزي القول إن المجلس يرى أن مستويات الغموض والمخاطر التي تواجه الاقتصاد كبيرة وترتبط باستمرار الجائحة لوقت أطول مما افترضته التوقعات" الاقتصادية للبنك.

يذكر أن سعر الفائدة الرئيسية في التشيك ثابت عند مستوى منخفض قياسي قدره 0.25% منذ منتصف العام الماضي، في إطار السياسة النقدية المرنة التي يتبناها البنك المركزي لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.