أتلتيكو مدريد يعلن إصابة موسى ديمبيلي بفيروس كورونا

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أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، إصابة لاعبه موسى ديمبيلي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، موضحًا أن اللاعب خضع للعزل وفقا للإجراءات المتبعة.

ويعد ديمبيلي هو رابع لاعب يصاب بفيروس كورونا بين صفوف الفريق خلال الأسبوع الجاري بعد جواو فيليكس ويانيك فيريرا كاراسكو وماريو هيرموسو.

وانضم ديمبيلي صاحب الـ24 عاما إلى أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة قادما من أولمبك ليون حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء في نهاية المدة.

ولم يلعب المهاجم الفرنسي بعد مع أتليتكو مدريد في أي مباراة، إذ تواجد على مقاعد البدلاء لـ3 مباريات على التوالي في الدوري.