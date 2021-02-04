فريق منسقو استجابة سوريا يطالب بوقف الغارات الروسية على شمال سوريا

طالب فريق "منسقو استجابة سورية" الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقاف الغارات التي تشنها الطائرات الروسية على مناطق سيطرة المعارضة في شمال سوريا.



وقال "منسقو الاستجابة"، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه اليوم الخميس، إن "استهداف الطائرات الحربية الروسية ليلة أمس الأربعاء لإحدى أكثر المناطق المكتظة بالمدنيين مؤشر خطير، ونطالب الجهات المعنية بالشأن السوري العمل على إيقافها".



وأضاف أن "اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سورية والذي وقع بتاريخ الخامس من شهر مارس 2020 لم تلتزم به وقامت طائرات حربية روسية باستهداف عدد من المناطق في ريف إدلب الشمالي".



وسجل الفريق مئات الخروقات من قبل القوات الحكومية والفصائل الموالية لها في المنطقة.



ولفت البيان إلى أن عمليات التصعيد تسببت بحالة خوف كبيرة لدى الأهالي من عودة نزوحهم في حال تكرار استهداف المنطقة من جديد ، محذراً من عودة العمليات العسكرية إلى المنطقة وزيادة معاناة المدنيين.



وأكد أن المنطقة غير قادرة على استيعاب أي حركة نزوح جديدة إلى المخيمات وخاصةً في ظل الخسائر والأضرار الكبيرة في المخيمات خلال الشهر الماضي .