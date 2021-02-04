تقدمت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، بخالص العزاء إلى أسرة الكاتب والناشر والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، وكل من تأثر بوفاته المفجعة، لافتة إلى أن «مقتل سليم اغتيال همجي».

وقالت في كلمة مصورة عرضتها الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية ببيروت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، إن «الراحل قال سرا وعلانية إن هناك تهديدات لحياته ومع ذلك استمر بشجاعة بالدفع من أجل العدالة والمساءلة وسيادة القانون في لبنان».

ونوهت إلى أن «هذا الاغتيال لم يكن مجرد اعتداء وحشي على فرد بل كان هجوما جبانًا على مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير والمشاركة المدنية، وهجوم على لبنان نفسه»، قائلة إن «استخدام التهديد والترهيب كوسيلة لتخريب حكم القانون وإسكات الخطاب السياسي أمر غير مقبول».

وطالبت دوروثي، بإجراء تحقيق سريع في هذه الجريمة وغيرها من عمليات القتل الحديثة التي لم يتم حلها؛ حتى يتم تقديم مرتكبي هذه العمليات إلى العدالة، معربة عن أملها في أن يسود القانون والمساءلة، وهي المبادئ ذاتها التي كان لقمان سليم يقاتل من أجلها.

وأعلنت أجهزة الأمن اللبنانية عن اغتيال الكاتب والناشر والناشط السياسي لقمان سليم، المعروف بمعارضته لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، صباح اليوم، عندما عثرت الشرطة على جثمان سليم في سيارته، وقد استقرت في رأسه رصاصتان.