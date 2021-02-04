صادر الادعاء الألماني في مدينة كمبتن جنوبي ألمانيا عملات بيتكوين بقيمة تزيد عن 50 مليون يورو من محتال كمبيوتر بعد إدانته.

وأعلنت متحدثة باسم الادعاء، اليوم الخميس، عن تعذر الوصول إلى هذه الأموال بسبب افتقاد كلمة المرور، والتي لم يفصح عنها صاحبها السابق بعد.

ولم يتمكن الادعاء في عام 2018 من بيع سوى 86 قطعة من أصل 1800 عملة بيتكوين صنعها الرجل على حواسب أشخاص آخرين عن طريق القرصنة على هذه الحواسب، وبلغت قيمة العملات المبيعة نحو 500 ألف يورو تم توريدها إلى الخزانة العامة.

ولا تزال بقية العملات (أكثر من 1700 عملة) بحوزة الادعاء العام لكنه لم يتمكن حتى الآن من الدخول إلى حسابها.

وأضافت المتحدثة أن كلمة المرور تم تشفيرها عدة مرات وأن خبراء تكنولوجيا المعلومات لم يتمكنوا حتى الآن اختراقها، وقالت المتحدثة إن من الممكن نظريا أيضًا أن يكون المحتال قد نسي كلمة المرور.