 الاتحاد الأوروبي يعلن موافقته على شحنة ثانية من لقاحات كوفيد-19 إلى كندا - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يعلن موافقته على شحنة ثانية من لقاحات كوفيد-19 إلى كندا

د ب أ
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 3:37 م | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 3:37 م

أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه أقر شحنة ثانية من لقاح كوفيد-19 إلى كندا بموجب نظام تراخيص التصدير الجديد الخاص بالتكتل.  

 

ويأتي إقرار الشحنة الذي أعلنته المتحدثة باسم شؤون التجارة بالاتحاد الأوروبي ميريام جارسيا فيرير، في بروكسل، عقب كشفها يوم الثلاثاء، إجازة شحنتين أخريين من التكتل –واحدة إلى كندا والأخرى إلى المملكة المتحدة- بموجب نظام مراقبة التصدير الذي جرى إنشاؤه يوم السبت الماضي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

 

وقالت جارسيا فيرير، اليوم الخميس، إنه منذ ذلك الحين تم تقديم موافقات الاتحاد الأوروبي الثلاث التي تغطي كل طلبات التصدير من حينها.

 


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