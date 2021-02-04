ارتفاع غير متوقع لأسعار المستهلك في إيطاليا

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أظهرت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي "آيستات" الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفاعا غير متوقع لأسعار المستهلك في إيطاليا خلال يناير الماضي.

وذكر معهد الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% سنويا بعد تراجعه بنسبة 2ر0% خلال ديسمبر الماضي. كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا 7ر0% خلال الشهر الماضي مقابل 6ر0% خلال الشهر السابق.

وسجلت أسعار المستهلك في إيطاليا ارتفاعا شهريا بنسبة 5ر0% خلال يناير الماضي.

وبلغ معدل التضخم في إيطاليا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 5ر0% سنويا بعد ان سجل سالب 3ر0% خلال ديسمبر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تسجيل المؤشر 2ر0% خلال الشهر الماضي.