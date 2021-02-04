رئيس مدينة القوصية: قطار فرازة دفع «الونش» 2 كيلومتر على المزلقان

كشفت المهندسة هويدا الشافعي، رئيس مدينة القوصية في أسيوط، تفاصيل تصادم قطار مع سيارة نقل بونش على مزلقان قرية فزارة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، لافتة إلى أن السيارة حاولت عبور المزلقان بشكل مخالف.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن السيارة حدثت بها مشكلة في الفرامل ما أدى إلى توقفها على القضبان، مشيرة إلى أن الأهالي حركوا السيارة بعيدًا عن مسار القطار.

وأضافت أن القطار القادم من القاهرة إلى أسوان اصطدم بالسيارة على شريط القطار الآخر ما أدى إلى التصادم، قائلة إن القطار دفع الونش 2 كيلومتر على المزلقان حتى توقف القطار.

ونوهت رئيس مدينة القوصية إلى أن الحادث أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين، دون وقوع ضرر بين ركاب القطار، مؤكدة أن الاتجاهين لشريط القطار يسيرون بشكل جيد الآن.

ولقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، أمس الأربعاء، في حادث تصادم قطار مع سيارة نقل بونش على مزلقان قرية فزارة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.