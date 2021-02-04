نتنياهو: حملة التطعيم في إسرائيل تخفض الإصابات بفيروس كورونا

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأن حملة التطعيم الإسرائيلية أدت إلى خفض حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كوورنا بين الإسرائيليين الأكبر سنا.

وأشار نتنياهو إلى انخفاض الحالات المؤكدة بنسبة 45٪ وتراجع بنسبة 26٪ في عدد المصابين بشكل خطير الذين تستقبلهم المستشفيات بين الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر في الأيام الستة عشر الماضية.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، بدأت حملة التطعيم في إسرائيل ، التي انطلقت في أواخر شهر ديسمبر ، بهذه الفئة العمرية، وحصل أكثر من 80٪ على جرعة واحدة على الأقل من لقاح فايزر /بيونتيك.

وتحدث رئيس الوزراء في اجتماع لمجلس الوزراء تم الدعوة له لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد إغلاق بدأ قبل ستة أسابيع، ومن المقرر أن ينتهي صباح الجمعة.

ويرغب نتنياهو ومسؤولو الصحة فى تمديد الإغلاق حتى عطلة نهاية الأسبوع، حيث لا يزال معدل الإصابة وعدد الحالات الشديدة بين عامة الناس مرتفعا.