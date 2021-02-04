شقيقة لقمان سليم: اغتيال أخي مطالبة جماعية لقتلنا وتخويفنا

قالت رشا الأمير، شقيقة الكاتب والناشر والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم، إن أخاها طالب بالحماية، مضيفة أن الحماية غير مترجمة على الأرض؛ بسبب منع دخول الجيش إلى مداخل المنطقة التي يقطنون بها.



وتساءلت في حوار لفضائية «فرانس 24»، مساء الخميس، عن جدوى التحقيقات في ظل وجود نظام قضائي مسيس، قائلة إن اغتيال أخيها مطالبة جماعية لقتلهم وتخويفهم جميعًا، بحيب تعبيرها.



وأشارت إلى أهمية استقلال القضاء اللبناني، متابعة: «لا يهمنا إلقاء القبض على المأجورين، ومشكلة لقمان أنه لم يبحث عن مرتزقة، وإنما كان يبحث عن تغيير فكرة واسترداد لبنان».



وأوضحت أنهم «يبحثون عمن يقتل روح المواطنين في لبنان المعذب»، معلقة: «القضاء يجب أن يكون عدلًا حقيقيًا، وقتلوه لتفوقه عليهم وأخلاقياته ونبله، فهو لم يكن مجرما عندما عبر عن رأيه».



وأكدت أنها تشعر باليتم الكبير بعد فقدان أخيها، مختتمة: «ما أزعجهم نظافة كفه، وشجاعته، وتفوق أخلاقه، وذكاؤه، وتهذيبه، هم يريدون خصومًا من فئة الذباب الإلكتروني وليس ما فعله أخي».



وأعلنت أجهزة الأمن اللبنانية اغتيال الكاتب والناشر والناشط السياسي لقمان سليم، المعروف بمعارضته لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، صباح اليوم، عندما عثرت الشرطة على جثمان سليم في سيارته.



وأعلنت شقيقته رشا سليم، مساء أمس الأربعاء، فقدان الاتصال به بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.



وكتبت رشا سليم على حسابها بموقع «فيسبوك» بعد منتصف ليل الأربعاء، إن «لقمان لا يجيب على هاتفه منذ المساء».



وعُثر على هاتف سليم في حقل ببلدة صريفا، ما دفع عائلته والمقربين منه إلى ترجيح اختطافه هناك.