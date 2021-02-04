السجيني: لولا الستر لشهدت مصر 200 حريق شبيه بعقار الدائري

علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حادث عقار الدائري، قائلًا: «بالعلم والإجراءات الحمائية مصر كانت لتشهد 200 حادثة شبيهة لولا إنها ماشية معانا بالستر»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن العمارة مقامة بشكل مخالف، فضلًا عن أن المحال مستخدمة في العقار دون وجود رخصة تشغيل، منوهًا إلى أهمية قانون التصالح في علاج تلك المشاكل.

وذكر أن الهدف من قانون التصالح ليس جمع الأموال، وإنما معرفة العقارات والرقم والشخصية الاعتبارية لكل عقار، مشددًا على أهمية تعاون الدولة والبرلمان والإعلام للتوعية بالقضية.

وتسلمت النيابة العامة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة كرداسة بالجيزة، بهدم عقار فيصل المنكوب بنطاق كرداسة المطل على الطريق الدائري، وذلك بعد ثبوت بناء العقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، ورفض طلب التصالح المقدم من صاحب العقار.

ومن المقرر أن ينظر قاضى المعارضات قرار تجديد حبس مالك العقار الذى تم حبسه 4 أيام بعد ضبطه وإحضاره بقرار من النيابة العامة واستجوابه فيما نُسب إليه من إقامته عقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

واعترف مالك العقار في التحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقت أن كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني في عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني.