ألمانيا تسجل 14211 إصابة جديدة بكورونا و786 حالة وفاة خلال يوم

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس أن مكاتب الصحة في البلاد قد سجلت 14 ألفا و211 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأيضا 786 حالة وفاة جديدة.

يذكر أنه تم تسجيل 17 ألفا و533 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و941 حالة وفاة خلال يوم واحد، يوم الخميس الماضي.

وتم تسجيل أعلى مستوى لحالات الوفاة الجديدة خلال يوم واحد في 14 يناير الماضي بإجمالي 1244 حالة، وتم تسجيل أعلى مستوى لحالات الإصابة الجديدة خلال يوم واحد في 18 ديسمبر الماضي بإجمالي 33 ألفا و777 حالة، ولكن العدد كان يشمل أيضا 3500 حالة تسجيل متأخر.

وأضاف المعهد اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة المسجلة في غضون 7 أيام لكل 100 ألف مواطن (وهو ما يسمى بمعدل حدوث العدوى لكل سبعة أيام) بلغ صباح اليوم الخميس 80.7.

ووصل هذا المعدل إلى أعلى قيمه في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6.

وأعلن المعهد اليوم أيضا أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا منذ بدء تفشي الفيروس في ربيع العام الماضي وصل إلى مليوني و252 ألفا وإصابة واحدة.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأنه لم يتم اكتشاف كثير من الإصابات.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 59 ألفا و742 شخصا، لافتا إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ نحو مليون و991 ألف شخص.

وجاء في تقرير الوضع الخاص بالمعهد مساء أمس الأربعاء أن عدد إعادة إنتاج الإصابة بالفيروس بلغ أمس 0.83، فيما كان يبلغ أول أمس الثلاثاء 0.85، ويعني ذلك أن كل 100 مصاب يمكنهم نقل العدوى إلى 83 شخصا آخرين.