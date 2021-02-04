مبادرة شبابية برعاية الأمم المتحدة لتغيير النظم الغذائية في العالم

شارك شباب من البرازيل والهند والكاميرون وفيجي، وأكثر من 100 دولة أخرى حول العالم، في مناقشات بقمة النظم الغذائية التي نظمتها الأمم المتحدة، حول حول المجالات الخمسة ذات الأولوية، والتي تشمل الأمن الغذائي والتغذية وحماية البيئة والفقر والقدرة على الصمود.

وتعمل مسارات عمل القمة على تسليط الضوء على المسارات الأساسية لدعم تحول النظم الغذائية والتقدم نحو جدول أعمال 2030 على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، وتركز على العوائق الرئيسية أمام التقدم و مجالات ارتباطاتها وعملها المنسق، وفقا لما ذكره موقع "مودرن دبلومسي".

ويُعد تمكين الشباب أمرًا مهمًا للغاية لتحويل النظم الغذائية إلى درجة أنه تم وضعه في جميع مسارات وهياكل عمل القمة، وتم تضمين القادة الشباب بين نواب الرؤساء لمسارات العمل، في حين أن تمكين الشباب هو موضوع مشترك عبر أربعة "روافع للتغيير" حددها منظمو القمة باعتبارها من بين أكثر العوامل تأثيرًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

قالت الدكتورة أغنيس كاليباتا؛ المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى قمة النظم الغذائية: "يشجعني أن أرى كيف تتلاقى مسارات العمل المختلفة للقمة مع الأفكار لإنشاء نظام غذائي أكثر استدامة وشمولية من شأنه أن يغير مسار كيفية تحقيق أهدافنا في عقد العمل هذا."

وأضاف الدكتور كاليباتا أن "أدوات التغيير من حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين إلى التمويل والابتكار، هي عوامل حاسمة من شأنها أن تجعل أو تكسر تحول النظم الغذائية".

وستعمل كل رافعة من أدوات التغيير على إشراك مجتمع من الخبراء لتسليط الضوء على القضايا الرئيسية لإثراء قاعدة أدلة القمة والحوارات ومسارات العمل.

وتهدف أداة التغيير في حقوق الإنسان، بقيادة المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إلى المساعدة في ضمان أن تلعب حقوق الإنسان والقانون دورًا مركزيًا في جميع جهود القمة ونتائجها.

ويتم دعم الرافعة بشكل وثيق من قبل يوهان سوينين؛ المدير العام للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، بالإضافة إلى تحالف الغذاء واستخدام الأراضي لتقديم أفضل النتائج، وتهدف إلى الاستفادة من الموارد الكبيرة والبحث عن طرق للتخلص من المخاطر والابتكارات وتسريع التغيير، وتعبئة رأس المال الخاص، بما في ذلك من المؤسسات المالية والشركات والمستهلكين.

تهدف رافعة التغيير على الابتكار إلى الجمع بين شركاء الابتكار في القطاعين العام والخاص والاجتماعي الملتزمين بجعل الابتكار عاملاً تمكينيًا مهمًا لتحويل النظم الغذائية، بقيادة شون دي كلين، رئيس مبادرة نظام الغذاء وعضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي.