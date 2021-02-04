ترشيح فيلم «فوق القمر» لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بـ«الجولدن جلوب»

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، اليوم الأربعاء، ترشيح فيلم «فوق القمر» من إخراج جلين كين، لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، ضمن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ78، المقرر عقده في 28 فبراير الجاري.

«فوق القمر» من تأليف أودري ويلز، وإخراج جلين كين، ويتناول العمل قصة طفلة تقوم بتصنيع وبناء صاروخ فضائي، من أجل السفر به عبر الفضاء في رحلتها إلى القمر على أمل مقابلة إلهة القمر، لتبدأ في خلال سعيها لتحقيق حلمها بسلسلة متلاحقة من التحديات، وقام بأداء الأصوات كلا من ربيتاني إشيباشي، فيليبا سو، مارجريت تشو، إيرين تسو.