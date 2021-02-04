إخلاء عقار مكون من 5 طوابق آيل للسقوط بالمنيا خوفا على حياة المواطنين

قال محمد صلاح أبوكريشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز المنيا، إن الوحدة المحلية أخلت مساء اليوم، عقار مكون من 5 طوابق بحي شمال المدينة، من جميع سكانه، بعد حدوث تصدعات به، تحسبا لإنهياره فجاءة وعمل كردون حوله خوفا على حياة المواطنين.

وكانت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء محمود خليل مدير الأمن، والعميد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والمهندس محمود حسين رئيس حي شمال المنيا، ورئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، انتقلوا لموقع العقار الكائن في شارع 6 أكتوبر المتفرع من شارع عدنان المالكي لفحص العقار والإشراف على عملية إخلائه من سكانه بعد تصدعه.

وتبين أن العقار ملك ورثة (فوزي شحاته عبد الجليل)، وتم تشكيل لجنة هندسية تضم الحماية المدنية ورئاسة حي شمال ومسؤولين من شركات المياه والكهرباء والغاز الطبيعي لفصل تلك الخدمات عن العقار تحسبا لانهياره، وعمل كردون أمني حوله ومنع المارة من التجول خوفا على حياتهم.

كما تقرر غلق الشارع أمام حركة السيارات والمارة وتكليف الإدارة الهندسية والتنظيم بأعمال الفحص والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز المنيا، إن المعاينة الأولية ترجح أن العقار تعرض لميول بسيطة بسبب تهالك أحد أعمدة الخرسانية، وأنه ربما يحتاج لأعمال ترميم وتقوية جدرانه دون هدمه بالكامل.