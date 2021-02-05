 السودان يؤكد الالتزام بدعم المنظمات لمساعدة النازحين واللاجئين - بوابة الشروق
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السودان يؤكد الالتزام بدعم المنظمات لمساعدة النازحين واللاجئين

علم السودان
علم السودان
أ ش أ
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 11:57 م | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 11:57 م

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، التزام الحكومة بتسهيل عمل جميع المنظمات من أجل ضمان تقديم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن حمدوك التقى اليوم مع وفد منظمة "أطباء بلا حدود" السويسرية برئاسة المدير العام ستيڤن كورنش، وذلك بحضور المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور آدم الحريكة.

وأشاد حمدوك، بجهود المنظمة ودورها في تقديم الخدمات الصحية للنازحين واللاجئين، مؤكداً أن السودان ولمدى طويل ظل يستقبل العديد من اللاجئين من دول الجوار التي حدثت فيها صراعات.

وقال رئيس الوزراء إن السلام يفتح آفاقا جديدة لمعالجة الصعاب التي يواجهها المواطنين السودانيين النازحين بما يسهم في استقرار الأوضاع، مضيفا: "الحكومة تعمل بجد لإكمال المرحلة المتبقية من عملية السلام".

وأكد أن الحكومة على قناعة تامة بأن أفضل طريقة لحل الأزمات والنزاعات هي الحوار.


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