سعد الحريري: لقمان سليم شهيد جديد على درب حرية وديمقراطية لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، إن «الكاتب والناشر والناشط السياسي لقمان سليم، شهيد جديد على درب حرية وديموقراطية لبنان»، مشيرًا إلى أن «اغتياله لا ينفصل عن سياق اغتيالات من سبقه».

وأضاف الحريري، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، أن «لقمان سليم كان واضحا أكثر من الجميع ربما في تحديد جهة الخطر على الوطن».

وأشار إلى أن الراحل «‏لم يهادن ولم يتراجع وقدم دمه وروحه الطاهرة عربونا لخلاص لبنان»، متابعًا: «فليرقد بسلام ونحن وكل السياديين سنواصل معركة الحرية. الشجب لم يعد كافياً. المطلوب كشف المجرمين لوقف آلة القتل الحاقدة».

وأعلنت أجهزة الأمن اللبنانية عن اغتيال الكاتب والناشر والناشط السياسي لقمان سليم، المعروف بمعارضته لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، صباح اليوم، عندما عثرت الشرطة على جثمان سليم في سيارته، وقد استقرت في رأسه رصاصتان.

وأعلنت شقيقته رشا سليم، مساء أمس الأربعاء، فقدان الاتصال به بعد خروجه من منزل أحد أصدقائه في بلدة صريفا بقضاء صور.

وكتبت رشا سليم على حسابها بموقع «فيسبوك» بعد منتصف ليل الأربعاء، إن «لقمان لا يجيب على هاتفه منذ المساء».

وعُثر على هاتف سليم في حقل ببلدة صريفا، مما دفع عائلته والمقربين منه إلى ترجيح اختطافه هناك.