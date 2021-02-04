 أجازة 48 ساعة للاعبي الإسماعيلي عقب الهزيمة من سموحة - بوابة الشروق
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أجازة 48 ساعة للاعبي الإسماعيلي عقب الهزيمة من سموحة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 7:05 م | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 7:05 م

قرر الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش، حصول لاعبي الفريق علي راحة سلبية لمدة يومان في أعقاب الهزيمة التي تلقاها الفريق اليوم علي ملعبه أمام سموحة بهدفين نظيفين.

ياتي هذا قبل مواجهته المقبله امام فريق الاتحاد السكندري يوم ١٢ فبراير الجاري و استغل الجهاز الفني الفاصل الزمني بين المواجهتين لحصول اللاعبين علي راحة لالتقاط الانفاس

ويسعي الجهاز الفني لاستغلال الاسبوع المقبل لتجهيز المصابين و معالجة اللاعبين نفسيا من اجل تحقيق انتصار غاب عن الفريق منذ ديسمبر من العام الماضي امام اسوان وهو الفوز الوحيد للفريق في مسابقة الدوري العام.


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