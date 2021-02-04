 بريطانيا: يوجد 4 آلاف نوع من فيروس كورونا في العالم - بوابة الشروق
الخميس 4 فبراير 2021 12:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

بريطانيا: يوجد 4 آلاف نوع من فيروس كورونا في العالم

وكالات:
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 11:50 ص | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 11:50 ص

قال وزير توزيع لقاح كورونا في بريطانيا، نديم الزهاوي، إنه تم رصد حوالي 4000 نوع مختلف من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وأوضح الوزير البريطاني في تصريح صحفي، أن هذا العامل جعل منتجي اللقاحات ضد فيروس كورونا يواصلون العمل على تحسين لقاحاتهم.

وقال الزهاوي إن لا أحد يرغب في أن يكون اللقاح الحالي غير فعال في مواجهة المتغيرات التي يحدثها فيروس كورونا.

وأكد أن كل مصنعي اللقاح مثل "فايزر"، وأسترزينيكا"، و"مودرنا" وغيرهم من المصنعين "يعملون على تحسين اللقحات والتأكد من أننا جاهزون لأي متغير"، وفقاً لوكالة "رويترز".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك