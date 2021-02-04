استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، جهود الوزارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.



فيما يخص التعاون الدولي، أشارت الوزيرة إلى تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي"، حيث تم فحص 14168 أفريقيا وتشخيص 1077مصابا بفيروس "بي" بدولة جنوب السودان وتقديم العلاج لـ169 شخصا خلال 3 أشهر، كما تم فحص 20244 أفريقيا للكشف عن فيروس "سي" و15472 للكشف عن فيروس "بي" وتقديم العلاج بالمجان لـ725 مواطنا بدولة تشاد خلال شهرين، بالإضافة إلى فحص 10 آلاف مواطن وعلاج 133 أفريقيا بدولة اريتريا خلال شهر ونصف.



وتابعت الوزيرة أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية فقد تم تقديم الدعم اللازم لعدد من الدول خلال جائحة فيروس كورونا، فتم إرسال 10 أطنان من المستلزمات الوقائية تضامن من الشعب المصري للشعب الصيني، وطائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، بالإضافة إلى إرسال 6 شحنات بإجمالي 31 طنا تشتمل على 16 طن ألبان، و15 طن شحنة أدوية ومستلزمات طبية لدولة ليبيا، بالإضافة إلى إرسال 11 طنا و549 كيلو مستلزمات طبية وجراحية، و5 طن أدوية ومستلزمات طبية و10 أطنان ألبان أطفال إلى جمهورية العراق، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة من مصر لدعم أشقائها بجمهورية العراق ما يقارب من31 و594 طنا، كما تقديم 12 طنا و 666 أدوية ومستلزمات وقائية بتكلفة مليون و750 ألف جنيه تزامنا مع زيارة رئيس الجمهورية للمملكة الأردنية.



كما تم إرسال دعم شبه أسبوعي لدولة لبنان يشمل مستلزمات إغاثية وجراحية، بتكلفة 9 ملايين و497 ألفا و983 جنيها، بالإضافة إلى إرسال 4245 عبوة ريمديسفير، فضلاً عن دعم القطاع الصحي لمواجهه داعيات انفجار مرفأ بيروت بأدوية ومستلزمات شملت 8 أطنان تجهيزات طبية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، و15 طن أدوية أدوية ومستلزمات طبية، و16 طن ألبان لمعالجة سوء التغذية، وجار إرسال 2200 جرعة من عقار ريمديسفير خلال الأيام المقبلة.



ولفتت الوزيرة إلى دعم دولة جنوب أفريقيا من خلال إرسال 2008 نظارات طبية بمبادرة تحيا مصر افريقيا لقياس حدة الإبصار، وإرسال قافلة نوعية إلى أكون في مختلف التخصصات، وتسليم 4 أطنان و600 كيلو من الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تم دعم مجال طب وجراحة العيون بدولة تشاد حيث تم تجهيز ورفع كفاءات العيادات المصرية واستقدام أخصائيين للتدريب فى مستشفيات وزارةالصحة، وتسيير قوافل فى مجال جراحات الرمد، أما دولة الصومال فقد تم استكمال وحدة بنك الدم تحت مبادرة "تحيامصر أفريقيا" وإيفاد فريق طبي وتدريب الكوادر الصومالية لمدة شهر، ووضع خطط للتشغيل ومنظومة اتصالات كاملة وتدريب القيادات والكوادر الإسعافية، إنشاء وحدة أمومة وطفولة مكونة من 3 عيادات طبية مجهزة بجهاز موجات فوق صوتية وتجهيزات عيادات خارجية تحت مبادرة تحيا مصر أفريقيا، وإيفاد فريق هندسى طبي لصيانة الوحدات المعطلة وتدريب الكوادر، وإيفاد فريق هندسة طبية لتدريب الكوادر الهندسية الطبية الصومالية الموجودة بالمستشفى، والتنسيق لاستقدام مجموعة من الأطباء فى مستشفيات وزارة الصحة للتدريب على العمليات المتقدمة، واعتماد المستشفى من اللجنة العليا للتخصصات الطبية ليكون مركز تدريب معتمد للزمالة المصرية.



كما تم تقديم الدعم الطبي لدولة جنوب السودان من خلال تشغيل المركز الطبي المصري وترشيح أطباء واستشاريين وأخصائيين من وزارة الصحة في التخصصات المطلوبة للتشغيل، كما تم تجهيز عيادات المركز الطبي المصري الجديد بجوبا بتكلفة 5 ملايين جنيه، فضلاً عن إرسال 9 أطنان دوية ومستلزمات طبية و8 أطنان ألبان أطفال بتكلفة أكثر من 2 مليون جنيه، كما تم توقيع الكشف على أكثر من 5000 مواطن وتسليم 2001 نظارة طبية ضمن مبادرة تحيا مصر – قياس حدة الإبصار، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بجنوب السودان.



وأشارت الوزيرة إلى إرسال 25 طن ألبان أطفال و25 طن أدوية إلى دولة السودان، وإرسال 15 طن أدوية أطفال و2 شحنة أدوية ومستلزمات لمجابهة اليول وتقديم أكثر من 200 ألف جرعات علاج فيروس سي بالإضافة إلى تقديم منح تدريبية ودراسة للأطباء السودانيين وذلك تزامنًا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى دولة السودان في أغسطس 2020، كما تم إرسال قافلة إغاثية بتوجيه من القيادة السياسية إلى دولة السودان تضم 9 أطباء و6 مسعفين و5 مهندسين لدعم السودان في مجابهة آثار الفياضانات والسيول، بجانب مناظرة 19547 ألف حالة (باطني –أطفال)، وإرسال قافلة إغاثية تشمل 45 طن من (المبيدات – الأجهزة والملابس الوقائية)، كما تم فحص ما يزيد عن 150 ألف متر مربع بالخرطوم والمحليات المحيطة، وتفعيل اللجنة العليا المشتركة لمكافحة الجامبيا، وإرسال قافلة إلى الولاية الشمالية، فضلاً عن الإعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسيةلعلاج مليون أفريقي بالسودان.



وألمحت الوزيرة إلى تقديم الدعم لإثيوبيا حيث تم توفير جهاز PCR ومحاليله لمستشفى سان بول و مستشفى بلاك ليون مع تدريب اطقم العمل ودعم أن تكون تلك الأجهزة نقط مرجعية يتم تحويل العينات إليها من المستشفيات الأخري، ونقل التجربة المصرية في المسح للجانب الإثيوبي من خلال ورش عمل مكثفة تشمل مختلف المستويات، ودعم اثيوبيا ب ٥٠ الف جرعة دواء بشكل مبدئي، وتوفير منح دراسية وتدريبية للأطباء والتمريض، كما تم إرسال شحنةمن الأدوية المصرية إلى دولة جيبوتي و 338 طرد أدوية متنوعة.



كما تم زيارة دولة إريتريا برئاسة وزيرة الصحة والسكان للوقوف علي سبل الدعم الصحي، وتم إفتتاح مركز للغسيلالكلوي وزيارة عيادات الأسنان والرمد المصرية، كما تم إرسال 3.5 طن أدوية متنوعة لدولة إريتريا ضمن فعاليات الزيارة.



وذكرت الوزيرة أنه في إطار التعاون الدولي في مجال المنح الدراسية والتدريبية، فقد قدمت الوزارة 10منح دراسية كاملة للزمالة المصرية في التخصصات الطبية المختلفة، و10 منح دراسية كاملة في الدبلوم المهني للإسعاف، و100 منحة علاجية للعلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، و40 منحة تدريبية على رأس العمل ربع سنوية لـ 10 أطباء في التخصصات المختلفة.