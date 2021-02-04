مورجان ستانلي يرفع السعر المستهدف لسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

رفع بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، السعر المستهدف لسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، وقال إن الشركة ستواصل التعامل مع "خيار الإيثان" في المستقبل في ظل ندرة المواد الأولية الرخيصة في المملكة حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير مورجان ستانلي القول، إن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات قد تستبدل الإيثان بالبوتان في المستقبل القريب، وقد تزيد طاقتها الإنتاجية من البولي إيثيلين على المدى المتوسط بعد أن قالت الشركة الشهر الماضي إن الحكومة السعودية وافقت على زيادة حصتها من الإيثان.

وذكر البنك أنه إذا بدأت الشركة مبادلة الإيثان بالبوتان في عام 2022 واستكملت توسعات إنتاج البولي إيثيلين بحلول عام 2025، فإن حصة الإيثان الحالية قد ترفع قيمة سعر سهم الشركة بمقدار 2.8 ريال سعودي. ورفع البنك السعر المستهدف لسهم الشركة من 11.4 ريال إلى 13.1 ريال.