قال أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إنه توجه بالسؤال إلى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن القراءات غير الصحيحة لعدادات الكهرباء، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الأربعاء، لافتًا إلى أنه تطرق بالحديث إلى العدادات الكودية ومسبوقة الدفع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن «هناك بيروقراطية رهيبة في تقديم الأوراق للعدادات الكودية»، منوهًا إلى أن أعدادها قليلة حتى الآن.

وأشار إلى أن العدادات مسبوقة الدفع تحدد استهلاك المواطن وتجعله متحكمًا فيه، إضافة إلى أن طرق الدفع لشحن الكارت متعددة، قائلًا إن الوزير وعد بأن يغطي إنتاج الوزارة عدد أكبر من المواطنين.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن شركات التوزيع تتعاقد مع شركة لقراءة العداد ومعرفة الحصيلة المطلوبة، متابعًا: «الخدمة تحسنت الفترة الأخيرة، ولكن في بعض الأحيان هناك قراءات روتينية جدًا من الشركة الخاصة».