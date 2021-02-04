وزيرة الدفاع الألمانية تتوقع حاجة أكبر للجنود خلال توسيع حملات التطعيم ضد كورونا

صرحت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور، بأنها تتوقع أن يكون هناك حاجة أكبر بشكل واضح للجنود خلال توسيع نطاق حملات التطعيم ضد كورونا في ألمانيا.

وقالت كرامب-كارنباور، لشبكة "أر تي إل" الإعلامية الألمانية اليوم الخميس: "أعتقد أن ذلك قد يكون ضروريا عندما تتوافر كميات كافية من اللقاح ويكون التركيز على منحه لأكبر عدد ممكن من الأشخاص بشكل سريع قدر الإمكان".

وأوضحت الوزيرة أن هناك حتى الآن أكثر من ألفي جندي في وضع الاستعداد لتقديم المساعدة في مراكز التطعيم.

يذكر أنه تم رفع الحصة الإجمالية للمساعدة الإدارية بالنسبة للجنود في أزمة كورونا إلى 25 ألف رجل وامرأة.

وألمحت الوزيرة إلى الاستعداد لإرسال مزيد من الجنود إلى مكاتب الصحة مرة ثانية.