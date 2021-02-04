باكستان تسجل 1508 إصابات جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت باكستان 1508 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 550 ألفا و540 شخصا.

وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الخميس - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 31 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و833 حالة.

وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 1772 شخصا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين 505 آلاف و818 شخصا.