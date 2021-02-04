سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي مولودية الجزائر، اليوم الخميس، إقالة المدير الفني نبيل نغيز بالتراضي بين الطرفين.

جاء ذلك عقب خسارة الفريق أمام مضيفه شبيبة الساورة 1 / صفر مساء أمس، الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من الدوري الجزائري.

وقال مولودية الجزائر في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك: "خلص الاجتماع المنعقد اليوم بين أعضاء مجلس إدارة مولودية الجزائر ونبيل نغيز إلى الاتفاق على الطلاق بالتراضي بين النادي والمدرب".

وفشل مولودية الجزائر في تحقيق أي فوز خلال الأربع مباريات الأخيرة حيث خسر مباراتين وتعادل في مثلهما ليتراجع للمركز الخامس برصيد 19 نقطة وبفارق خمس نقاط خلف وفاق سطيف المتصدر.

ويتواجد مولودية الجزائر مع الزمالك في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا رفقة الترجي وتونجيث السنغالي.