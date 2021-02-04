نائب: أتمنى حضور وزير الداخلية لعرض إنجازات الدولة في تحقيق الاستقرار الأمني

قال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، إن المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اتسم بسعة صدر كبيرة واستوعب كل طلبات الكلمة من النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن النواب الجدد بالمجلس لديهم إلمام دقيق بالموضوعات، مشيدًا بأدائهم وإلقائهم لكلامتهم لأول مرة، وكذلك في استخدامهم لأدواتهم الرقابية.

وأوضح أن بيان وزارتي النقل والخارجية كان شاملان ودقيقان، وحظيا بإشادة كبير من جانب النواب، مشيرًا إلى اعتراض النواب على أداء بعض الوزراء.

وأشاد بأداء مجلس النواب واللجان النوعية منذ بدايته حتى الآن، لافتًا إلى مناقشة مشروع قانون هيئة الثروة السمكية والبحيرات وتنظيم الصيد والمزارع السمكية، والذي يعد من أهم القوانين التي سيشهدها المجلس في دوره التشريعي الحالي.

ولفت إلى عرض وزير الإسكان اليوم، لبرنامجه وخطته الطموحه في معالجة قضايا الإسكان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب، معقبًا: «وزارة الإسكان تعتبر 7 وزارات في بعض».

وأعرب عن أمنياته بحضور وزير الداخلية لعرض ما حققته الوزارة من إنجازات في تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة خلال الفترة الماضية، ذاكرًا أن وزارة الداخلية أدت دورًا بارزًا وقدمت تضحيات كبيرة.

وذكر أن مجلس النواب يستقبل غدًا وزيرة الصحة، متابعًا: «أنا كبورسعيدي معنديش مشكلة مع وزارة الصحة إلا في بعض التفاصيل لصغيرة وهنحلها مع هيئة التأمين الصحي الشامل».

وتابع: «في محافظات كثيرة ورثت مستشفيات بدون تجهيزات، والحل الوحيد هو المشروع الإنساني الحضاري الذي تبناه الرئيس السيسي ولم يجرؤ رئيس جمهورية من قبل من أيام عبدالناصر على تبنيه وهو التأمين الصحي الشامل».

