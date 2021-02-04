سقوط أمطار خفيفة بمدن الطور وسانت كاترين ووادي فيران بجنوب سيناء

تعرضت بعض مدن محافظة جنوب سيناء، مساء الأربعاء، لسقوط أمطار خفيفة مصاحبة لظاهرة البرق والرعد.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مدن الطور وسانت كاترين وقرية وادي فيران التابعة لمدينة أبورديس، شهدت تساقط أمطار خفيفة، وغطى البرق سماء مدينة الطور مصحوبًا برعد.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، أن الأمطار تساقطت لمدة لا تتجاوز 10 دقائق، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة حدوث سيول، لذا جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، والتأكيد على مراكز العمليات بمجالس المدن بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، و جاهزية معدات الحملة.

وأشار المحافظ أنه جرى تحديث خارطة إحداثيات السيول بكافة مدن المحافظة، وسيجري التعامل بخطوات سريعة حيال حدوث سيول، بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنيةـ للحد من أضرارها.