إخماد حريق داخل باخرة في مرفأ بيروت

تمكنت فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني، مساء اليوم الخميس، من إخماد حريق داخل باخرة لشحن العلف كانت راسية في مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.



ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الخميس، نجحت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بالتعاون مع فوج إطفاء بيروت في إطفاء الحريق، وذلك بعد جهود استمرت من بعد ظهر اليوم ولغاية المساء.



ونفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية، رفضا للمماطلة في التحقيقات المتعلقة بالتفجير بعد مرور 6 أشهر على حدوثه.



وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الأهالي أعلنوا رفضهم التام توقيف الثائرين والناشطين في طرابلس، واعتبروا أن هؤلاء المحتجين ليسوا هم من أحرقوا مبنى البلدية في المدينة، وحملوا السلطة المسؤولية عن انفجار المرفأ بسبب سكوتهم عن وجود نيترات الأمونيوم.



وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي ما خلف أكثر من 200 قتيل و6 آلاف مصاب، ودمارا واسعا في المرفأ والعديد من المباني، وشرد نحو 300 ألف شخص.