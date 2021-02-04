علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على حريق عقار فيصل قائلًا إن مصر يقع بها ما يقرب من 138 حريقًا يوميًا، مشيرًا إلى أن فكرة الحرائق لا يوجد من يهتم بها أو بتداعياتها سوى جهتين فقط، وهما الإطفاء والدفاع المدني، والإسعاف.

وأشاد «عيسى»، في تعليق ببرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، اليوم الأربعاء، برجال الإطفاء، واصفًا إياهم بالأبطال، وذلك لسرعة وصولهم إلى مكان الأزمة.

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى أن مصر قد شهدت 50662 حريقًا خلال عام 2019، وتحتل محافظة القاهرة المرتبة الأولى في حوادث الحرائق، بواقع 7114 حريقًا، مرجعًا ذلك إلى كبر المساحة وزيادة عدد المصانع والسكان بالعاصمة.

وذكر أن محافظة الإسكندرية تحتل المركز الثاني في عدد الحرائق، بواقع 3516 حريقًا، مؤكدًا على ضرورة معرفة أسباب زيادة الحرائق سنويًا ومعالجتها.