ترشيح ولفواكرز لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة بالجولدن جلوب

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود، اليوم الأربعاء، ترشيح فيلم «ولفواكرز» من إخراج توم مور، روس ستيوارت، لجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، ضمن حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ78، المقرر عقده في 28 فبراير الجاري.

فيلم «ولفواكرز» من تأليف توم مور، روس ستيوارت، جيريكا كليلاند، ويل كولينز، وإخراج توم مور، روس ستيوارت، ويتناول العمل قصة فتاة تعمل في مجال الصيد رفقة والدها، يسافر الثنائي إلى أيرلندا للمساعدة في القضاء على القطيع الأخير من الذئاب، وحينما تصادق فتاة من قبيلة يُشاع تحولها للذئاب ليلًا، سرعان ما تنقلب الأمور، وأدى الأصوات كل من شين بين، أونر كنيفسي، سيمون ماكبرني، ماريا دويل كينيدي، بول يونغ، نورا تواماي.