طرح المطرب وائل جسار، أغنية رومانسية جديدة بمناسبة عيد الحب العالمي، بعنوان "ولا في الأحلام" والتي صدرت بشكل رسمي عبر قناة الشركة المنتجة لايف ستايلز ستوديوز على يوتيوب.

وصور المخرج فادي حداد، فيديو كليب الأغنية، لتظهر أشبه بفيلم هوليوودي قصير، يتميز بالجماليات المرئية.

تدور قصة الفيديو كليب حول صحفية جميلة تأتي لتصوير تقرير مع وائل في منزله فيقع في حبها ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التي يعيش فيها ليكسب ودها.

ويقول جسار إنه سعيد جدا بهذا التعاون وبهذه الأغنية التي أحبها كثيرا، معربا عن تمنيه أن تنال إعجاب الجمهور، مشيرا إلى أن العمل هو التعاون الثاني له مع شركة لايف ستايلز ستوديوز بعد "ما تغيبش ثواني"، العمل الذي حقق نجاحا كبيرا

وتقرر عرض الفيديو كليب عبر باقة من أهم المنصات الرقمية، التلفزيونية والإذاعية.

أغنية "ولا في الأحلام" من كلمات أحمد قطوط، الحان أحمد زعيم، توزيع موسيقي شريف منصور، ميكس وماستر محمد جوده.