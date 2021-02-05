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رئيس وزراء فرنسا يلمح إلى إمكانية فرض إغلاق آخر حال تزايد أعداد كورونا

باريس - د ب أ
نشر في: الخميس 4 فبراير 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الخميس 4 فبراير 2021 - 11:55 م

إلمح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الخميس، إلى إمكانية إقدام الحكومة على فرض إغلاق آخر إذا استمرت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع.

وأضاف أن "الوضع لا يزال مثيرا للقلق"، متابعا أن القادة لن يترددوا في اتخاذ الخطوات اللازمة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.

غير أنه قال إن مقاطعة مايوت الواقعة في المحيط الهندي هي الجزء الوحيد من فرنسا الذي يخضع لإغلاق في الوقت الحالي.

وتضررت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها 67 مليون نسمة، بشدة من الوباء، وذكرت السلطات أن عدد الوفيات بلغ 77600 أمس الأربعاء.

وكانت هناك أيضًا انتقادات واسعة النطاق لوتيرة طرح اللقاح في البلاد.

والتزم الرئيس إيمانويل ماكرون بمعالجة هذا الأمر كونه يمثل أولوية، ووعد بتقديم لقاح لجميع المواطنين بحلول نهاية الصيف.


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