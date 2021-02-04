بلينكن ولودريان يطالبان بالإعلان سريعا عن نتائج التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

أصدرت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بيانًا مساء اليوم الخميس، طالبتا فيه بالإعلان سريعا عن نتائج التحقيق بانفجار مرفأ بيروت.



وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة ذات مصداقية في لبنان.



ودعا الوزيران لإعلان النتائج سريعا في أسباب انفجار مرفأ بيروت بعيدًا عن التدخل السياسي، وذلك وفقًا لما أورته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.



ونفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في العاصمة اللبنانية، رفضا للمماطلة في التحقيقات المتعلقة بالتفجير بعد مرور 6 أشهر على حدوثه.



وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الأهالي أعلنوا رفضهم التام توقيف الثائرين والناشطين في طرابلس، واعتبروا أن هؤلاء المحتجين ليسوا هم من أحرقوا مبنى البلدية في المدينة، وحملوا السلطة المسؤولية عن انفجار المرفأ بسبب سكوتهم عن وجود نيترات الأمونيوم.



وكان انفجار مدمر ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي ما خلف أكثر من 200 قتيل و6 آلاف مصاب، ودمارا واسعا في المرفأ والعديد من المباني، وشرد نحو 300 ألف شخص.