حملات تفتيش في ولايتين بألمانيا على خلفية قضايا اتجار بمخدرات وأسلحة

قامت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، بحملات تفتيش في ولايتي بريمن وسكسونيا السفلى بمشاركة مئات الأفراد.

وقال متحدث باسم الشرطة في بريمن، اليوم، إنه كان من المقرر تنفيذ ستة أوامر حبس احتياطي، موضحا أن المشتبه فيهم ينحدرون من ولاية بريمن، ومدينة بريمر هافن التي تقع بالولاية.

وأضاف المتحدث، أنه تمت الاستعانة بقوات خاصة من ولايات أخرى، لافتا إلى تفتيش أكثر من 15 مبنى في بريمن وبريمر هافن وسكسونيا السفلى.

وبحسب الشرطة، فإن حملات التفتيش والاعتقالات ذات صلة بخمس قضايا لدى الادعاء العام في بريمن على خلفية اشتباه في عمليات تهريب والاتجار في المخدرات والأسلحة، كما أنه يتم التحقيق بتهمة انتهاكات لقانون مراقبة أسلحة.

ويتردد أنه تم ضبط مخدرات وأسلحة وأموال خلال حملات التفتيش، ولم تعلن الشرطة عما تم مصادرته بالضبط.